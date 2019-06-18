Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
43-летний шоумен поделился с поклонниками радостной новостью.
На своей странице в Instagram Вадим Галыгин опубликовал снимок, сделанный в роддоме. На кадре бывший резидент Comedy Club держит на руках новорожденного сына и нежно целует супругу.
Артист также обнародовал имя наследника — Иван.
В комментариях фолловеры поздравили Галыгина со счастливым событием и пожелали здоровья маме и малышу.
Напомним, шоумен вместе с супругой Ольгой Вайнилович воспитывает семилетнего сына Вадима. Также у артиста есть 18-летняя дочь Таисия, которая появилась на свет в первом браке юмориста.
20:18 18/06/2019
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