Похитительнице семилетней девочки из Жлобина предъявили обвинение

Напомним, 7-летнюю Лизу увела с детской площадки рядом с домом незнакомая женщина, а обнаружили их благодаря помощи российской полиции уже в Тверской области.

Сообщается, что злоумышленницу не знал никто кроме мамы девочки (Прим.: лишенной родительских прав). Зато у этой самой ""родительницы" Рожкова выведала все о непростой судьбе девочки, которую отдельно от мамы воспитывали только дедушка и бабушка.

– Жлобийский райотдел Следственного комитета предъявил обвинение похитительнице – 48-летней Инне Рожковой. Сейчас женщина находится еще под стражей на территории России. После экстрадиции преступницы в Беларусь до суда она так же останется под арестом, – пояснила представитель СК.

– У женщины-похитительницы характеристика не из лучших: у нее ранее были уже судимости, ее обвиняли в кражах, – рассказала Юлия Гончарова. – Российские правоохранители уже запустили процесс экстрадиции обвиняемой на территорию нашей страны.





Против похитительницы девочки возбуждено уголовное дело, ей грозит от 5 до 15 лет заключения.