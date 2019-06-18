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Похитительнице семилетней девочки из Жлобина предъявили обвинение

Но она все еще находится в России.

Напомним, 7-летнюю Лизу увела с детской площадки рядом с домом незнакомая женщина, а обнаружили их благодаря помощи российской полиции уже в Тверской области.

И вот со слов Юлии Гончаровой, официального представителя СК, стало известно о подробностях дальнейшего расследования, сообщает belta.by информацию из эфира «Альфа Радио».

– Жлобийский райотдел Следственного комитета предъявил обвинение похитительнице – 48-летней Инне Рожковой. Сейчас женщина находится еще под стражей на территории России. После экстрадиции преступницы в Беларусь до суда она так же останется под арестом, – пояснила представитель СК.


Сообщается, что злоумышленницу не знал никто кроме мамы девочки (Прим.: лишенной родительских прав). Зато у этой самой ""родительницы" Рожкова выведала все о непростой судьбе девочки, которую отдельно от мамы воспитывали только дедушка и бабушка.

– У женщины-похитительницы характеристика не из лучших: у нее ранее были уже судимости, ее обвиняли в кражах, – рассказала Юлия Гончарова. – Российские правоохранители уже запустили процесс экстрадиции обвиняемой на территорию нашей страны.

Против похитительницы девочки возбуждено уголовное дело, ей грозит от 5 до 15 лет заключения.

19:46 18/06/2019
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