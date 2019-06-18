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Беларусы смогут принять участие в переписи-2019 тремя способами

Можно ответить на вопросы через интернет, посетить стационарный участок или дождаться переписчика у себя дома.

Перепись населения пройдет в октябре этого года. Впервые жители Беларуси смогут заполнить опросные листы самостоятельно через интернет.

Заполнить анкету из 49 вопросов через интернет можно будет с 4 по 18 октября. Желающие смогут заполнить опросные листы за себя, а также за пожилых родственников, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Респонденты, заполнившие анкеты онлайн, будут подсчитаны 19-20 октября. По их адресам переписчики ходить не будут.


Второй способ принять участие в переписи – посетить один из стационарных участков, которые будут открыты с 4 по 30 октября.

Третий способ – ждать визита переписчика на дому с 21 по 30 октября.

Опросные листы будут включать 49 вопросов, в том числе о семейном положении, родственных отношениях, непрерывности проживания в населенном пункте, языке (родном и используемом в повседневной жизни), образовании, работе, планировании рождения детей, имеющихся земельных участках.


19:36 18/06/2019
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