Беларусы смогут принять участие в переписи-2019 тремя способами

Перепись населения пройдет в октябре этого года. Впервые жители Беларуси смогут заполнить опросные листы самостоятельно через интернет.





Заполнить анкету из 49 вопросов через интернет можно будет с 4 по 18 октября. Желающие смогут заполнить опросные листы за себя, а также за пожилых родственников, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.





Респонденты, заполнившие анкеты онлайн, будут подсчитаны 19-20 октября. По их адресам переписчики ходить не будут.









Второй способ принять участие в переписи – посетить один из стационарных участков, которые будут открыты с 4 по 30 октября.





Третий способ – ждать визита переписчика на дому с 21 по 30 октября.





Опросные листы будут включать 49 вопросов, в том числе о семейном положении, родственных отношениях, непрерывности проживания в населенном пункте, языке (родном и используемом в повседневной жизни), образовании, работе, планировании рождения детей, имеющихся земельных участках.



