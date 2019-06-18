Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Буря подняла ил и убила рыбу на крупном озере в Брестской области

В Ивацевичском районе на озере Выгонощанское вблизи Телехан в ночь с 16 на 17 июня произошел мор рыбы, сообщает пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира. Сотрудники инспекции получили информацию об этом от нацпарка «Беловежская пуща», который использует озеро, и сразу же выехали с комиссией на место, чтобы собрать погибшую рыбу и разобраться в причинах мора.

На поверхности озера комиссия обнаружила тушки карасей, карпов, толстолобиков. Анализ воды показал, что количество кислорода в ней нормальное, то есть не его нехватка стала причиной мора. А вот при осмотре самой рыбы было обнаружено, что ее жабры забиты сапропелем — донным илом.

Специалисты пришли к выводу, что причиной гибели рыбы могла быть прошедшая 16 июня в этом районе буря. Дело в том, что озеро Выгонощанское имеет плоское дно и среднюю глубину всего 1,2 метра, дно покрыто сапропелем. Сильный ветер разогнал волны на озере, и они подняли отложения со дна. Сапропель забил дыхательные органы рыб, отчего те погибли.


Рядом с озером потенциальных источников загрязнения не выявлено, взяты анализы воды и почв. После исследования будет сделано окончательное заключение о причине мора рыбы.

Напомним, недавно на нескольких водоемах в разных регионах Беларуси также была зафиксирована гибель рыбы. По мнению инспекции, ее причины были природными, и в первую очередь это сухая и жаркая погода, из-за чего в водоемах снизилось содержание кислорода.


19:22 18/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё