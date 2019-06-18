Сельчане взбунтовались против исполкома из-за вышки МТС

Покрытие мобильной связью в Беларуси время от времени вызывает нарекания: народ привык к телефонам и чувствует себя неудобно, когда соединение с сетью находится на уровне «так себе». Когда нужно просто поговорить, это терпимо, но когда речь заходит об интернетах и трафиках, ситуация меняется. Проектируя сеть, операторы проводят сложные математические расчеты, чтобы найти оптимальное место для очередной вышки связи, на которую затем можно навесить оборудование. И в этот момент начинаются сложности, пишет onliner.by





Бывает, интересы одних и тех же людей сталкиваются между собой — связь нужна, а вышку видеть под окнами не хочется. Или, например, качество связи устраивает (но не факт, что всех), и тогда чуждый местным жителям элемент кажется совсем уж лишним.





Историю «одной вышки» нам рассказал Василий, житель деревни Чики неподалеку от Дзержинска и МКАД-2. С одной стороны, все начиналось с желания оператора закрыть очередную «дыру» в покрытии, с другой — с нежелания местных видеть в паре десятков метров от окон металлическую конструкцию, уходящую ввысь на 40 метров.





Подъезжая к населенному пункту, замечаем ту самую вышку — с МКАД-2 она кажется странно невысокой среди холмов вокруг. В голове сразу возникают вопросы «какие могут быть претензии?» и «почему она такая маленькая?».





На месте нас встречает тот самый житель Чик, который и рассказывает историю, начавшуюся около двух лет назад. Мы стоим на пригорке с домами, впереди — низина с «весенним» ручьем: сейчас воды в нем нет, однако, по словам нашего собеседника, во время таяния снегов здесь течет настоящая речка. В подтверждение своих слов он указывает на мостик неподалеку и следы воды на склонах.









Чуть выше по склону разместился «камень преткновения» — вышка МТС, пока не подключенная и не обвешанная оборудованием. Вокруг нее — голый грунт, сеточный забор, ящик с дополнительным оборудованием да шаткие ворота. Становится понятно, почему издалека конструкция казалась невысокой — это, вероятно, не самая высокая точка на местности, и стоящие выше дома скрадывают размеры.

«Покупка участка проводилась через аукцион, причем место было определяющим: близость к Минску — 10 минут от метро на машине, рядом озеро — 150 метров, вид из окна и зеленый овраг, недалеко расположенный лес — 500 метров, отсутствие промышленных зданий и сооружений», — начал мужчина. На плане населенного пункта, который имеется в распоряжении Василия, сооружений типа вышки нет и не было.





«Подключиться к ней они не могут — требуется модернизация силовой линии за счет бюджета», — поясняет наш провожатый. По его словам, в радиусе примерно трех километров в две стороны есть вышки, которые видны, если подняться повыше, третья — в шести километрах.

«Мы не против строительства, вопрос — зачем здесь?» — сразу очерчивает проблему Василий. Позже он упоминает в разговоре параметры излучения и касающиеся их санитарные нормы, но почти вскользь или, по крайней мере, не по всем аспектам — основные претензии были озвучены именно в отношении громоздкой конструкции.

«От забора — 7 метров. Если вышка будет падать, она заденет дома рядом. Мéста же вокруг деревни полно, это не город. От нее разлет наледи — 13 метров, а огорожена 7×7. Зато таблички есть», — рассказывает мужчина. Добиваясь переноса железной конструкции (еще до ее появления), житель деревни Чики побывал в изрядном количестве кабинетов — не каждый белорус окажется способным на такое.



