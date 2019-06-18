Стало известно, сколько иностранцев приехали в Беларусь по безвизу

Как рассказала представительница Министерства спорта и туризма Марина Масташова, положительные результаты от безвиза «не заставили себя ждать».





«По состоянию на 6 июня текущего года через Национальный аэропорт Минск к нам прибыли 243 тыс. 955 человек из 71 страны мира», – сказала Марина Масташова.





Топ-10 стран, из которых чаще всего в Беларусь прибывают туристы по безвизу, возглавляет Германия (более 40 тыс. туристов). В десятку также вошли Италия (чуть более 22 тыс.), Польша (21,8 тыс.), США (16,8 тыс.), Великобритания (16,7 тыс.), Франция (11,39 тыс.), Латвия (около 8,9 тыс.), Нидерланды (8,6 тыс.), Швеция (7,8 тыс.) и Литва (7,1 тыс.).









Либерализация визового режима, по словам чиновницы, позволила нарастить и количество прибытий иностранных туристов через специальные туристические зоны.





Напомним, в 2017-ом Беларусь ввела 5-дневный безвиз, а в июле 2018-го он был увеличен до 30 дней. В текущем году в феврале власти говорили о 200 000 иностранцев, воспользовавшихся безвизом.