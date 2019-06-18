Коровы ни при чем. Повышение уровня метана в атмосфере грозит экологической катастрофой
Согласно новому исследованию, с 2007 года, а атмосфере Земли увеличивается количество метана. Это может перечеркнуть планы ученых по предотвращению глобального потепления, пишет "Новое время".
Глобальное потепление, парниковый эффект, таяние ледников — все это непременно ассоциируется с чрезмерным количеством выбросов углекислого газа, которые человек массово производит на Земле.
Но, еще более опасным для климата планеты веществом является метан. Как пишет издание Phys.org, за 100 лет одна молекула метана в атмосфере нашей планеты нагревает ее в 28−36 сильнее, чем молекула углекислого газа.
Если с углекислым газом в последнее время начали бороться активнее и вроде как добились снижения его выбросов, то более опасный метан, который создает еще больший парниковый эффект, только продолжает расти. Согласно новому исследованию, которое на днях опубликовали в журнале Science, количество метана увеличилось от 1775 миллиардных долей в 2007-м до 1850 миллиардных долей в 2017-м.
Да, метан разлагается в атмосфере быстрее, чем углекислый газ, но количество его выбросов только продолжает расти, вопреки действиям человека. В рамках Парижских климатических соглашений мировое сообщество обязалось не допустить глобального повышения температуры более, чем на два градуса Цельсия. Для этого выбросы метана должны были начать сокращаться еще с 2010-го, хотя в последние годы количество этого вредного газа в атмосфере стремительно увеличивается.
Главная проблема в том, что сейчас ученые не могут определить основные источники производства метана на Земле. Кроме коров и травоядных, у которых метан является продуктом жизнедеятельности, люди выбрасывают метан при добыче природных газов, угля и в агрокультурах.
Кроме этого, серьезным источником метана могут быть изменения в экосистеме Земли. К примеру, пару месяцев назад ученые из Бристольского университета доказали, что тающие ледники Гренландии выделяют метан, который имеет в десятки раз больший парниковый потенциал, чем углекислый газ.
А из-за изменений в химической структуре атмосферы, процесс разложения метана может стать гораздо дольше, что вызовет цепную реакцию в виде таяния ледников, глобального повышения уровня моря, засухи и т. д.
18:45 18/06/2019
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