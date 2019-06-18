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Минское метро будет работать дольше во время Европейских игр

Во внепиковое время уменьшен интервал движения поездов, станции будут закрываться позже в некоторые дни.


Минский метрополитен представил измененный график работы на период II Европейских игр.

Во внепиковое время интервалы движения поездов уменьшатся. 19, 21, 29 и 30 июня метро закроется позже из-за церемоний открытия, закрытия и репетиций, сообщает сайт метрополитена.

19 июня (в ночь на 20 июня) все станции будут закрыты на вход 2.40, а «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» – в 2.50. Метро будет работать до 3.10.

21 июня (в ночь на 22 июня) все станции закрываются на вход в 4.00, а «Немига» – в 4.10. Работа метро будет продлена до 4.30.

20, 22, 24, 27 июня станция «Купаловская» будет закрыта на вход и выход в 21.00, 23, 25, 26, 28 июня – в 23.00. Остальные станции в эти дни будут открыты на вход до 00.40.

29 июня (в ночь на 30 июня) станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2.10, остальные станции – в 2.00. Работа метро будет продлена до 2.30.

30 июня (в ночь на 1 июля) станция «Немига» закроется на вход в 4.10, а остальные станции – в 4.00. Метро будет работать до 4.30.


16:25 18/06/2019
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