Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Ивье

Оставленный без присмотра ребенок упал со второго этажа жилого дома в Ивье. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. Инцидент произошел 14 июня.

В больницу с травмой головы доставили годовалого ребенка. Следователи установили, что травму он получил в результате падения с высоты второго этажа. Ребенок вместе с мамой был в гостях у родственников. В какой-то момент он оказался без присмотра. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие.

Для дальнейшего обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи ребенка доставили в больницу в Гродно.

«Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период вероятность получения детьми телесных повреждений существенно возрастает», — отметил Сергей Шершеневич.

Он подчеркнул, что в регионе зарегистрированы еще несколько фактов травмирования детей. В Лиде помощь оказывали 12-летней девочке. Она неудачно упала и травмировала голову и шею во время подвижной игры в пришкольном лагере. Также лидские медики оказывали помощь 10-летнему мальчику: он гостил у бабушки и упал с велосипеда. В Щучинском районе в больнице после ДТП с велосипедом оказалась 9-летняя девочка. Во время отдыха в лагере в Берестовицком районе перелом руки получила 10-летняя жительница Гродно — девочка упала с перекладины футбольных ворот.


«По всем указанным фактам следователи продолжают проведение проверок. Опрашиваются очевидцы событий, члены семей пострадавших, родственники и соседи. Предварительно все семьи характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся. Для установления степени тяжести полученных детьми телесных повреждений управлением Государственного комитета судебных экспертиз проводятся судебно-медицинские экспертизы», — отметил Сергей Шершеневич.

По окончании проверок будут приняты процессуальные решения, а также внесены представления, направленные на устранение причин и условий, способствовавших травмированию детей. Взрослым же необходимо постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улице, на дороге, на воде, а также при пользовании бытовыми приборами. Не стоит оставлять детей без присмотра.


15:58 18/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё