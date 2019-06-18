Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Ивье

В больницу с травмой головы доставили годовалого ребенка. Следователи установили, что травму он получил в результате падения с высоты второго этажа. Ребенок вместе с мамой был в гостях у родственников. В какой-то момент он оказался без присмотра. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие.





Для дальнейшего обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи ребенка доставили в больницу в Гродно.





«Основываясь на материалах проверок по фактам детского травматизма, следователи Гродненской области обращают внимание родителей на то, что в летний период вероятность получения детьми телесных повреждений существенно возрастает», — отметил Сергей Шершеневич.





Он подчеркнул, что в регионе зарегистрированы еще несколько фактов травмирования детей. В Лиде помощь оказывали 12-летней девочке. Она неудачно упала и травмировала голову и шею во время подвижной игры в пришкольном лагере. Также лидские медики оказывали помощь 10-летнему мальчику: он гостил у бабушки и упал с велосипеда. В Щучинском районе в больнице после ДТП с велосипедом оказалась 9-летняя девочка. Во время отдыха в лагере в Берестовицком районе перелом руки получила 10-летняя жительница Гродно — девочка упала с перекладины футбольных ворот.









«По всем указанным фактам следователи продолжают проведение проверок. Опрашиваются очевидцы событий, члены семей пострадавших, родственники и соседи. Предварительно все семьи характеризуются положительно, в социально опасном положении не находятся. Для установления степени тяжести полученных детьми телесных повреждений управлением Государственного комитета судебных экспертиз проводятся судебно-медицинские экспертизы», — отметил Сергей Шершеневич.





По окончании проверок будут приняты процессуальные решения, а также внесены представления, направленные на устранение причин и условий, способствовавших травмированию детей. Взрослым же необходимо постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улице, на дороге, на воде, а также при пользовании бытовыми приборами. Не стоит оставлять детей без присмотра.



