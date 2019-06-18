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«Нет ничего неприличного»: в Екатеринбурге лингвисты «разрешили» называть полицейских словом «мусор»

По версии обвинения, мужчина, пришедший на акцию в защиту сквера, назвал им сотрудника правоохранительных органов, который был не в форме и без знаков отличия


Следствием майских протестов в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге стало судебное разбирательство. Станислава Мельниченко, пришедшего на акцию, обвинили в оскорблении представителя власти - сотрудника пресс-службы УМВД города майора Евгения Крюкова. Якобы в адрес сотрудника правоохранительных органов было использовано слово «мусор».

В уголовном кодексе это статья 319-я. По ней нарушителю может грозить штраф – до 40 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных работ. Но, вот неожиданность, во время заседания выяснилось, что лингвист, проводивший экспертизу, не нашел в слове «мусор» ничего неприличного.

«Отсутствуют лингвистические признаки неприличной формы выражения» – сообщает эксперт в заключении. При этом специалист отмечает, что употребление этого слова нарушает этико-речевые нормы.


– Заключение было подготовлено Центром судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации, – сообщает адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы обвиняемого. – В заключении не сказано, где училась эксперт, и какая у нее квалификация. Заключение она делает с научными выводами, со ссылками на словари, на речевую и коммуникативную ситуацию. Эксперт говорит, что это слово не является неприличным оскорбительным выражением.

Как позже журналистам «Комсомолки» объяснили специалисты из УрФУ, неприличной формой выражения в русском языке считаются только пять конкретных слов, связанных с половыми органами, а также производные от них. И слово «мусор» к ним не относится. Поэтому само по себе оно обидное, но не оскорбительное.


15:28 18/06/2019
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