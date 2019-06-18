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Житель Гродно из-за жажды ограбил девушку с пивом

В Гродно мужчина напал на улице на случайную девушку и отобрал у нее пакет с бутылкой пива. Об этом случае сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в своей группе Вконтакте.

По информации правоохранителей, потерпевшая обратилась в милицию, и личность нападавшего установили. Ранее мужчина не имел проблем с законом, к уголовной ответственности не привлекался.

Свой поступок он объяснил просто: сильно хотел пить, одолела жажда.

Теперь на Егора завели уголовное дело по статье "Грабеж".
Еврорадио
14:12 18/06/2019
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