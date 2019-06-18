



Сеть групп активистов "Еда вместо бомб" была основана в США в 1980 году. В 2005 году эта инициатива появилась и в Минске. "Раздавая бесплатную еду нуждающимся, местные активисты хотя привлечь внимание к социальным проблемам в собственной стране", - отмечает журналистка Ева Хирши.





"Еда вместо бомб" на протяжении нескольких лет то и дело подвергается репрессиям со стороны государства. Особенно ситуация ухудшилась в 2014 году в преддверии чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске. Полицейские препятствовали раздаче еды, арестовывали волонтеров", - говорится в статье.





"Вместо того, чтобы радоваться тому, что мы безвозмездно помогаем бедным, государство вставляет нам палки в колеса", - говорит одна активистка.





"Члены организации были не единственными, кто подвергся давлению. За неделю до чемпионата в тюрьму отправляли проституток, алкоголиков и бездомных, арестовывали многочисленных активистов", - указывает издание.





В конце июня в Минске пройдут II Европейские игры - есть опасения, что в преддверии мероприятия самые незащищенные слои населения снова могут подвергнуться репрессиям.









Ситуацию с бездомными в стране проанализировал в своем отчете Белорусский Хельскинский комитет и пришел к выводу: так как государство не признает проблемы, это приводит к дальнейшей стигматизации бездомных, которых обвиняют в том, что они сами выбрали такой "стиль жизни", передает автор статьи.





"Для бывшей советской республики с населением в 9,5 млн человек проблема с бездомными, кажется, не существует, - отмечает Хирши. - По данным переписи населения 2009 года, по всей Белоруссии было только 587 официально зарегистрированных бездомных. Однако подсчитаны не были люди, живущие на лестничных клетках, в гаражах или на заброшенных дачах. (...) Реально по всей стране проживают, вероятно, более тысячи бездомных".





"Согласно отчету, единственной государственной помощью бездомным является предоставление им временного жилья. Но даже там проблему преуменьшают. "У нас 92 кровати, но заняты только 86, - говорит Павел Золотухин, руководитель государственного приюта в Минске. - Если бездомных больше, то пусть приходят".





При этом, указывает издание, прием в подобные учреждения сильно ограничен. "Так, посещать государственный приют могут только те, кт зарегистрирован в качестве бездомного в том же городе. Однако далеко не во всех городах есть такие центры. (...) К тому же нужно предоставить актуальную справку о состоянии здоровья из больницы и быть трезвым", - говорится в статье.





В качестве одной из групп риска в отчете Белорусского Хельсинкского комитета называются бывшие заключенные. "В зависимости от конкретного приюта для бездомных как минимум треть его жильцов являются бывшими заключенными. Принятые в 2012 году жилищно-правовые нормы упростили выселение бывших членов семей, например, в случаях, когда во время срока заключения партнер или партнерша подали на развод и заключенный формально не является совладельцем квартиры. (...) Зачастую семьи выселяют бывших заключенных из-за страха или стыда, для них нет программы социальной реабилитации".





"Зарегистрировавшись в качестве бездомного, в Беларуси в пересчете на швейцарскую валюту можно получать максимум 25 франков в месяц и иметь доступ к мелкой, очень низкооплачиваемой работе - так прожить не сможет никто", - подчеркивает издание.





Как и во многих других странах, в Беларуси на бездомных вешают ярлык алкоголиков - что еще больше уменьшает шансы найти работу. "При этом я не пью ни грамма алкоголя", - говорит 58-летний бездомный Станислав, бывший заключенный.









"Отсутствие жилья грозит и фабричным рабочим с низкими зарплатами. Тому, кто не может позволить себе арендовать жилье, компания часто предоставляет комнату в рабочем общежитии. Но после изменения жилищного законодательства в 2013 году при расторжении или непродлении трудового договора работников могут выселить из общежития. Раньше такое было возможно только в случае, если человек нарушал условия договора", - указывает Хирши.





"Пока государство обвиняет бездомных в их ситуации, различные организации видят проблему в недостаточной социальной политике государства. (...) У Станислава есть только одно желание: "Я не хочу никакой помощи от государства, я хочу просто иметь работу и крышу над головой", - передает Neue Zürcher Zeitung.



