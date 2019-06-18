Суд признал фигурантов виновными и приговорил Павла Рафальского к 7 годам, а Алексея Демидова — к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.





Их признали виновными только в хулиганстве. По статьям о разбое и вымогательстве — оправдали. А производство по обвинению в превышении полномочий прекращено по представлению судьи.





Потерпевшим по делу, тем самым, что были уличены в воровстве, обвиняемые должны заплатить за издевательства компенсацию морального вреда: 2000 рублей одному и 1500 рублей другому.



