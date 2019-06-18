Суд вынес приговор двум сотрудникам «Евроопта», которые избивали и выгоняли голыми на улицу тех, кто воровал алкоголь
В столице вынесли приговор двум сотрудникам магазина, которые летом 2018 года решили проучить магазинных воров — мужчин избили, велели им раздеться, после чего выпроводили на улицу голыми, пишет Tut.by
Суд признал фигурантов виновными и приговорил Павла Рафальского к 7 годам, а Алексея Демидова — к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Их признали виновными только в хулиганстве. По статьям о разбое и вымогательстве — оправдали. А производство по обвинению в превышении полномочий прекращено по представлению судьи.
Потерпевшим по делу, тем самым, что были уличены в воровстве, обвиняемые должны заплатить за издевательства компенсацию морального вреда: 2000 рублей одному и 1500 рублей другому.
13:36 18/06/2019
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