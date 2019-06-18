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Гомельские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе семь старинных икон

В рейсовом автобусе Одесса-Минск гомельские таможенники обнаружили семь икон в серебряном окладе, предположительно, созданных еще в дореволюционной России. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Иконы были спрятаны в продуктовом ящике в автобусе, который следовал через пункт пропуска "Новая Гута". Помимо икон от таможенного контроля были сокрыты орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени. По словам водителя автобуса, эти товары ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске.

Для оценки и установления принадлежности икон и орденов к категории культурных ценностей они направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. Гомельская таможня проводит проверку.

11:56 18/06/2019
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