Иконы были спрятаны в продуктовом ящике в автобусе, который следовал через пункт пропуска "Новая Гута". Помимо икон от таможенного контроля были сокрыты орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени. По словам водителя автобуса, эти товары ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске.





Для оценки и установления принадлежности икон и орденов к категории культурных ценностей они направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. Гомельская таможня проводит проверку.



