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"Отравили Шукшины": сестра Алибасова сделала скандальное заявление

Родная сестра известного продюсера Бари Алибасова шокировала телезрителей ток-шоу "Пусть говорят": по ее словам, к отравлению продюсера причастна семья его супруги Лидии Шукшиной.


В начале лета общественность была шокирована новостью о том, что продюсер знаменитой группы "На-На" Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки водопровода, после чего был доставлен в больницу со страшными ожогами пищевода. После этого в СМИ стали появляться различные предположения о случившемся и даже новости о кончине знаменитости.

Один из эпизодов ток-шоу "Пусть говорят", посвященный Алибасову, шокировал телезрителей. В ходе передачи сестра продюсера сделала скандальное заявление. По словам родственницы звезды, Алибасов не отравился, а был отравлен: причем, в этом замешены либо Лидия Шукшина, либо ее семья.

На что приглашенные гости сделали предположение о том, что сестра Алибасова давно затаила обиду на брата и никогда не одобряла его брак с актрисой. И хотя ранее нечто подобное предполагали и другие участники шоу, многих возмутило предположение сестры продюсера.

Также во время телеэфира, сын Алибасова рассказал о том, что отец пришел в себя и сейчас находится рядом со своей супругой в Казахстане, где все способствует его выздоровлению. По словам наследника, продюсер и актриса будто перенеслись во времени и переживают "второй конфетно-букетный период", поэтому сейчас их лучше оставить в покое.


Sputnik
11:50 18/06/2019
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