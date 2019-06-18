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Минчанка пыталась убить своего 10-месячного сына, малыш при смерти

Жительница Минска задержана как подозреваемая в покушении на жизнь собственного 10-месячного ребенка, сообщает Следственный комитет.

Сообщение о преступлении, произошедшем во дворе жилого дома на улице Мазурова, поступило в милицию вечером в понедельник, 17 июня.

По данным следствия, 34-летняя женщина, имея намерение убить сына, нанесла ему тяжкие травмы, но отец ребенка успел ее остановить. Малыша госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего (ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Ведется следствие, допрашивают свидетелей произошедшего.

Мать ребенка задержана. Ее поместили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

11:37 18/06/2019
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