Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Хакер взломал "Лидское пиво"

Неизвестный за ночь нанес существенный ущерб предприятию ОАО «Лидское пиво», сообщает сайт «Бизнес-Лида».


Злоумышленник подключился к офисной телефонной линии и стал звонить на Кубу. В итоге «наговорил» почти на €10 тыс. (в эквиваленте). Ущерб заводу составил более 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По одной из версий, в преступлении могут быть замешаны хакеры, которые увели трафик, и впоследствии он будет использован для других целей на Кубе.


09:56 18/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё