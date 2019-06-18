Хакер взломал "Лидское пиво"





Злоумышленник подключился к офисной телефонной линии и стал звонить на Кубу. В итоге «наговорил» почти на €10 тыс. (в эквиваленте). Ущерб заводу составил более 23 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.





По одной из версий, в преступлении могут быть замешаны хакеры, которые увели трафик, и впоследствии он будет использован для других целей на Кубе.



