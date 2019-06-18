Ожидается, что церемония в деревне Глуша Бобруйского района пройдет в начале сентября. Бюст Адамовича создает скульптор Геник Лойка. Сейчас он заканчивает работу над каркасом и скоро начнет готовить форму для отливки из бронзы.





Идея принадлежит инициативной группе по увековечиванию памяти Алеся Адамовича, которая и направила каналу HBO письмо с приглашением. Они надеются, что создатели сериала заинтересуются предложением посетить Беларусь.





Социальный проект «Глуша Адамовича» получит финансирование как победитель в конкурсе Social Weekend в двух номинациях – «Малая Радзіма» и «Добрыя ініцыятывы»









Писатель Алесь Адамович одним из первых заговорил о реальных масштабах чернобыльской катастрофы. «Говорят, после катастрофы в Чернобыле на Алеся Адамовича вышли из компании Columbia Pictures, и уже в 87-м году сценарий «Имя сей звезде – Чернобыль» был готов и одобрен. Планировалась, что снимать его будет Стэнли Крамер, но по неизвестным причинам до съемок дело не дошло», – говорится в сюжете телеканала.