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Съемочную группу «Чернобыля» пригласили в Беларусь на открытие бюста Алеся Адамовича

Съемочную группу сериала «Чернобыль» пригласили на открытие бюста беларусского писателя Алеся Адамовича, сообщает телеканал «Беларусь 4. Могилев».

Ожидается, что церемония в деревне Глуша Бобруйского района пройдет в начале сентября. Бюст Адамовича создает скульптор Геник Лойка. Сейчас он заканчивает работу над каркасом и скоро начнет готовить форму для отливки из бронзы.

Идея принадлежит инициативной группе по увековечиванию памяти Алеся Адамовича, которая и направила каналу HBO письмо с приглашением. Они надеются, что создатели сериала заинтересуются предложением посетить Беларусь.

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Писатель Алесь Адамович одним из первых заговорил о реальных масштабах чернобыльской катастрофы. «Говорят, после катастрофы в Чернобыле на Алеся Адамовича вышли из компании Columbia Pictures, и уже в 87-м году сценарий «Имя сей звезде – Чернобыль» был готов и одобрен. Планировалась, что снимать его будет Стэнли Крамер, но по неизвестным причинам до съемок дело не дошло», – говорится в сюжете телеканала.

Reform.by
09:51 18/06/2019
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