«Не любят оппозиции, шутят над Северинцем»: рассказ бывшего работника самого скандального ресторана Беларуси
В редакцию belsat.eu обратился бывший работник ресторана «Поедем поедим», расположенного возле урочища Куропаты. Он поделился несколькими снимками внутренней кухни учреждения, с которым уже больше года длится противостояние общественных активистов-защитников места массовых расстрелов. А также рассказал, как работается в самом скандальном ресторане Беларуси.
Максим (имя изменено по просьбе героя) работал в «Поедем поедим» почти с самого открытия ресторана. Владельцы ему позвонили сами: резюме официанта было в открытом доступе. До тех пор Максим не слышал о массовых убийствах в Куропатах.
«Первый раз услышал, когда они позвонили. Посмотрел, что за учреждение. Посмотрел отзывы в «Гугле». Было очень много негатива, «ресторан на костях», всякое такое. Ну и стало интересно, что там происходит».
Такая панорама открывалась посетителям ресторана перед крестоломом. Фото предоставлено Максимом
Свою роль сыграла и зарплата: обещали ставку 600 рублей после испытательного срока. Это выше средней зарплаты официанта в Минске. Но уже сразу стало понятно, что за эти деньги нужно будет попотеть…
«Более полугода не было бармена. Поскольку не было бармена и кассира, их функции выполнял или заместитель директора, или администратор. Поэтому очень трудно, когда приходят люди, садятся за стол: ты пробиваешь заказ и бежишь искать того, кто даст тебе этот заказ. Ведь самому тебе нельзя ничего в баре брать».
…а такая – после крестолома. Фото педоставлено Максимом
Не хватает там не только бармена, но и официантов. В ресторане 450 посадочных мест. Ежедневно их обслуживают три официанта: пятеро официантов – в пятницу и семеро – в выходные. А официантов всего девять.
«То есть нет четкого графика. Из-за нехватки людей официанты вынуждены работать по девять дней подряд. У некоторых официантов за месяц получается 260-270 рабочих часов при норме 180».
А накануне Европейских игр все будут обязаны работать без выходных вообще: ожидают много посетителей. Но с посетителями ресторана проблема стала решаться только в последнее время.
«Осенью было очень мало посетителей. Пятница, вечер: казалось бы, самый хлеб для ресторана. Но приходило… два, три, пять, максимум 10 столов за день. Это очень мало. Теперь же ресторан более-менее развился, больше людей о нем узнали. Суббота – воскресенье – очень загруженные дни. Там чуть ли не полная посадка».
Говорит, свою роль в малой посещаемости сыграла куропацкая вахта. На ее счет работников ресторана также проинформировали. Им приказали отшучиваться.
Большинство тех, кто приходил работать в «Поедем поедим», были аполитичны, но быстро политизировались.
«Сначала спрашивали, зачем они здесь стоят. Это не имеет смысла, все равно ресторан не закроют. А потом принимали как данность, стали относиться к оппозиции отрицательно: «Зачем они нас «кошмарят?», шутят над Северинцем…»
Это и не удивительно. Из разговоров посетителей Максим понял, что среди них много государственных служащих.
«В основном люди от 45 лет. Денежные. Очень много депутатов, различных очень важных людей».
А еще, по словам Максима, ресторан посещали юморист Владимир Винокур и ведущий Леонид Якубович, когда проездом были в Минске.
Чтобы привлечь посетителей, руководство ресторана проводило дегустацию различных кухонь мира, а рекламировали это посредством креативных роликов в «Инстаграме». Максим говорит, что за съемки в этих видео работникам не доплачивали, все происходило добровольно-принудительно. Снимали ролики такого рода. Спойлер: под музыку а-ля народная еврейская работники ресторана собирают мусор, готовят и приплясывают.
Чтобы суммировать, мы спросили Максима: если отбросить морально-этический аспект, посоветовал бы он другим идти работать в «Поедем поедим»?
«Деньги там возможно заработать, но ценой своего времени и здоровья. Если нужное стабильное место, где ты будешь точно работать два через два и иметь средний заработок за месяц, то лучше поискать что-то другое».
Ресторан «Поедем поедим» открыли 6 июня 2018 года рядом с урочищем Куропаты, местом массовых расстрелов времен сталинских репрессий. Карателями НКВД там были расстреляны по крайней мере 30 тысяч человек. С момента открытия ресторана активисты проводят ежедневную вахту, добиваясь ликвидации увеселительного заведения.
Ян Вербицкий/ИР belsat.eu
09:25 18/06/2019
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