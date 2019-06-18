Максим (имя изменено по просьбе героя) работал в «Поедем поедим» почти с самого открытия ресторана. Владельцы ему позвонили сами: резюме официанта было в открытом доступе. До тех пор Максим не слышал о массовых убийствах в Куропатах.





«Первый раз услышал, когда они позвонили. Посмотрел, что за учреждение. Посмотрел отзывы в «Гугле». Было очень много негатива, «ресторан на костях», всякое такое. Ну и стало интересно, что там происходит».









Такая панорама открывалась посетителям ресторана перед крестоломом. Фото предоставлено Максимом





Свою роль сыграла и зарплата: обещали ставку 600 рублей после испытательного срока. Это выше средней зарплаты официанта в Минске. Но уже сразу стало понятно, что за эти деньги нужно будет попотеть…





«Более полугода не было бармена. Поскольку не было бармена и кассира, их функции выполнял или заместитель директора, или администратор. Поэтому очень трудно, когда приходят люди, садятся за стол: ты пробиваешь заказ и бежишь искать того, кто даст тебе этот заказ. Ведь самому тебе нельзя ничего в баре брать».





…а такая – после крестолома. Фото педоставлено Максимом





Не хватает там не только бармена, но и официантов. В ресторане 450 посадочных мест. Ежедневно их обслуживают три официанта: пятеро официантов – в пятницу и семеро – в выходные. А официантов всего девять.





«То есть нет четкого графика. Из-за нехватки людей официанты вынуждены работать по девять дней подряд. У некоторых официантов за месяц получается 260-270 рабочих часов при норме 180».





А накануне Европейских игр все будут обязаны работать без выходных вообще: ожидают много посетителей. Но с посетителями ресторана проблема стала решаться только в последнее время.





«Осенью было очень мало посетителей. Пятница, вечер: казалось бы, самый хлеб для ресторана. Но приходило… два, три, пять, максимум 10 столов за день. Это очень мало. Теперь же ресторан более-менее развился, больше людей о нем узнали. Суббота – воскресенье – очень загруженные дни. Там чуть ли не полная посадка».









Говорит, свою роль в малой посещаемости сыграла куропацкая вахта. На ее счет работников ресторана также проинформировали. Им приказали отшучиваться.



