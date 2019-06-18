Лукашенко поручил закупиться клубникой

По его словам, Александр Лукашенко поручил Белкоопсоюзу и Министерству антимонопольного регулирования и торговли решить проблему с излишками.





"Созрела она почти повсеместно. Сейчас в любом районе, любом месте республики есть клубника. Большого дефицита в этой ягоде нет. Но вместе с тем, как требует глава государства, все, что выращено на личном подворном хозяйстве, излишки должны быть закуплены, переработаны либо реализованы в нашей сети или в других сетях. Это же происходит сегодня и по клубнике", – рассказал глава Белкоопсоюза.





По словам Иванова, в районах, где больше всего клубники, ежедневно находится около 70 машин, из них почти половина – во Дворце.





Как говорят эксперты, "сезон" клубники в Беларуси продлится еще одну-две недели. Стоимость ягоды по республике стартует от рубля за килограмм, в Минске — от двух рублей за кило.









В ТЕМУ





Скандал на клубничном рынке во Дворце: «Я мать одиночка, а вы по 50 копеек предлагаете! А я хочу по полтора рубля!»





- Я мать-одиночка, от армянина родила, он кинул, яйца только чешет на рынке! А вы приезжаете и мне тут по 50 копеек предлагаете. Я хочу по полтора рубля! А вы начинаете ругаться! - кричит женщина на закупщиков клубники на рынке во Дворце в Лунинецком районе.





Как сообщает «КП» , конфликт произошел, когда на рынке обвалилась цена. Ягоду принимали по смешной цене - 30 - 50 копеек за килограмм. Люди, которые выращивают клубнику и сдают ее на рынке, были, мягко говоря, недовольны. Даже выбрасывали ее под ноги, выражая тем самым протест - пусть лучше сгниет, но отдавать плод своей тяжелой работы за такие копейки не будем.





Те, кто выращивает клубнику, считают, что закупщики на них наживаются. Те в свое оправдание только разводят руками - клубники в этом году слишком много, такую цену установил свободный рынок. К тому же эту клубнику некуда девать: заготовители клубникой мало интересуются.





- Почти все нанимают на уборку урожая людей. Человек может собрать 12 - 18 кг за час, платят 3,5 - 4,5 рубля за час. Себестоимость сбора клубники выходит около 30 копеек за килограмм. И когда на рынке был период, что за превосходные ягоды давали 60 копеек, а 20 копеек - за ягоды, которые начали немного подтекать, на вино их берут, то люди психовали, говорили: «Ну эти ягоды, все перекопаем, посадим картошку!» - рассказывает директор клубничного рынка Игорь Прокопович.