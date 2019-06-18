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Кто обгонит Китай: ООН опубликовала прогноз роста населения планеты

Число жителей планеты к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, но общий темп роста продолжит падение.

Иллюстрационное фото


Организация Объединенных Наций в понедельник, 17 июня, опубликовала доклад о прогнозе численности населения планеты в ближайшие 30 лет.
 
"Население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", − говорится в документе.
 
К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов.
 
По прогнозам, к 2027 года Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире.
 
И хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. 

 
"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки", − говорится в докладе.
 
При этом рост населения в этих странах происходит на фоне замедления глобального уровня рождаемости. Так, в 1990 году среднее число рождений на одну женщину составляло 3,2, в 2019 году снизилось до 2,5, а в 2050 году, как ожидается, упадет до 2,2.
 
Численность населения все большего числа стран фактически падает и в некоторых случаях сокращение численности населения усиливается за счет высоких показателей эмиграции. 
 
Ранее в ООН сообщили, что численность пожилых людей увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до двух миллиардов человек в 2050 году.

Korrespondent.net
06:52 18/06/2019
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