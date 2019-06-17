До +29: погода в Беларуси на вторник
18 июня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.
Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный слабый, при грозах порывистый.
Ночью термометры покажут 11-17 выше нуля, на юго-востоке прогнозируется 18-19 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+29.
20:16 17/06/2019
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...