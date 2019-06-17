Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

До +29: погода в Беларуси на вторник

18 июня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный слабый, при грозах порывистый.

Ночью термометры покажут 11-17 выше нуля, на юго-востоке прогнозируется 18-19 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+29.

20:16 17/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё