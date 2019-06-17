Под Гродно горело предприятие по переработке шин

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К месту происшествия было направлено более десяти единиц пожарной аварийно-спасательной техники, сообщили в МЧС.







Происходило горение на открытой площадке складирования отходов. На локализацию потребовалось около 20 минут. Организован сбор комиссии по ЧС райисполкома. Проводится проливка тлеющих отходов. #2#



