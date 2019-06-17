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Под Гродно горело предприятие по переработке шин

17 июня произошел пожар на территории производства “Экологическая альтернативы” в деревне Пушкари под Гродно.
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К месту происшествия было направлено более десяти единиц пожарной аварийно-спасательной техники, сообщили в МЧС.


Происходило горение на открытой площадке складирования отходов. На локализацию потребовалось около 20 минут. Организован сбор комиссии по ЧС райисполкома. Проводится проливка тлеющих отходов.
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"Белорусский партизан"
19:58 17/06/2019
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