На границе Беларуси и России может вырасти число контрольных пунктов

17 июня на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько. Мероприятие проходит в Минске.





По словам Хотько, на границе Беларуси и России могут появиться дополнительные фитосанитарные контрольные пункты.









Кроме этого, стороны пришли к согласию инициировать переговоры по поводу интеграции информационных ресурсов стран — участниц Коллегии ЕЭК через российскую систему «Меркурий» с белорусской системой AITS.





Данное решение позволит отслеживать передвижение подконтрольной продукции при транзите в другие страны.