Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

На границе Беларуси и России может вырасти число контрольных пунктов

На белорусско-российской границе может появиться больше пунктов контроля. Сейчас идет обсуждение.

17 июня на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько. Мероприятие проходит в Минске.

По словам Хотько, на границе Беларуси и России могут появиться дополнительные фитосанитарные контрольные пункты.


Кроме этого, стороны пришли к согласию инициировать переговоры по поводу интеграции информационных ресурсов стран — участниц Коллегии ЕЭК через российскую систему «Меркурий» с белорусской системой AITS.

Данное решение позволит отслеживать передвижение подконтрольной продукции при транзите в другие страны.   

19:34 17/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё