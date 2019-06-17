На границе Беларуси и России может вырасти число контрольных пунктов
На белорусско-российской границе может появиться больше пунктов контроля. Сейчас идет обсуждение.
17 июня на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько. Мероприятие проходит в Минске.
По словам Хотько, на границе Беларуси и России могут появиться дополнительные фитосанитарные контрольные пункты.
Кроме этого, стороны пришли к согласию инициировать переговоры по поводу интеграции информационных ресурсов стран — участниц Коллегии ЕЭК через российскую систему «Меркурий» с белорусской системой AITS.
Данное решение позволит отслеживать передвижение подконтрольной продукции при транзите в другие страны.
19:34 17/06/2019
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