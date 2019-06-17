Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Как будут перекрывать Минск для велогонок 22-25 июня

В период с 22 по 25 июня в Минске в рамках II Европейских игр будут проводиться велогонки. В связи с этим на многих улицах города будет временно ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного, сообщает ГАИ.

На выходных, 22-23 июня, состоятся групповые велогонки. Движение будет ограничиваться 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30 по улицам:

площадь Октябрьcкая – пр-т Незавиcимости – ул. Энгельcа – ул.Интернациональная – ул.Я.Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Чичерина – ул. Коммуниcтическая – площадь Победы – ул.Фрунзе — ул.Первомайcкая – ул. Пулихова – ул. Смоленcкая – ул. Троcтенецкая – 2-й Велоcипедный переулок – ул. Ленина – ул. Ульяновcкая – ул. Карла Маркса.
В понедельник и вторник будет проведена тренировка, а затем состоятся индивидуальные велогонки. Движение транспорта будет ограничено 24 июня с 7.30 до 13.00 и 25 июня с 7.00 до 17.00 по маршруту гонок:

площадь Октябрьcкая – ул.Интернациональная – ул. Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Богдановича – ул. Сторожевcкая – ул. Коммуниcтическая – ул. Богдановича – ул. Немига – ул. Романовcкая слобода – ул. Кальварийcкая – ул. Тимирязева – ул. Леcи Украинки.
Кроме того, с 20 по 23 июня на период с 10.00 до 13.00 будет перекрываться участок трассы М-14 от Р-65 до М-1 (см. схему).


Ниже приведены схемы ограничения движения и схемы измененных маршрутов общественного транспорта на 22-25 июня.




Источник: reform.by
19:15 17/06/2019
Поделиться
Последние известия




Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё