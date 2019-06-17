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Останки ракоскорпиона, которым 350 миллионов лет, нашли в шахте Солигорска

В Краснослободском руднике Солигорска шахтерам попалась ценная находка палеозойской эры.

Ракоскорпион, найденный в Солигорске в 2019 году / esoligorsk.by

На куске извлеченной из шахтного поля породы они заметили необычный рисунок, который оказался останками ракоскорпиона, передает БЕЛТА.

Ракоскорпион — это переходная форма между морскими и сухопутными членистоногими. Ученые оценивают возраст таких находок в 350-360 миллионов лет. Считается, что ракоскорпионы могли достигать 2 метров и были самыми крупными членистоногими, которые существовали на Земле. В конце палеозоя их вытеснили из водной стихии крупные хищники — рыбы. На суше от ракоскорпиона происходят пауки и скорпионы.


Впервые останки ракоскорпиона были обнаружены шахтерами "Беларуськалия" в слоях калийных горизонтов еще в 1976 году. Потом такие находки попадались еще шесть раз.

18:36 17/06/2019
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