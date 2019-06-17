Сезон клещей в разгаре, а защиты от них не найти

Девушка живет в Серебрянке. На днях она нашла на теле клеща и пошла в аптеку за набором, который помог бы ей избавиться от опасного членистоногого.





«Когда я не нашла набора в ближайшей аптеке, не удивилась. Но после обхода нескольких аптек района, я была в ярости. Одна из работниц сказала, что наборы не завозили с прошлого года. Это только в СМИ говорят, куда идти и что делать. А на деле не знаешь, куда податься», – возмущается минчанка.





Набор она купила в зоологическом магазине.





Belsat.eu проверил несколько местных аптек. Действительно, набор за 6,17 рублей нашелся только в аптеке «Искамед».









В остальных аптеках, в которые мы дозвонились, наборов не было. Причина – фармацевтические компании не производят такой продукции для аптек или их нет на складе.





В этом году в Минске жертвами клещей стали более 400 человек. И это только те, кто обратился в поликлиники за помощью.





Избавиться от клеща можно с помощью устройства из лески и пластиковой трубки. Леску нужно накинуть над местом укуса и, не задевая тельце, затянуть петельки и круговыми движениями выкрутить клеща, а потом как можно быстрее обратиться к врачу.



