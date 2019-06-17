В Дрогичине выпал град размером с яйцо

В Кобринском и Дрогичинском районах выпал крупный град. Сельчане наспех старались укрыть от него огород, а водители на трассах съезжали на обочину, чтобы переждать непогоду.

В Ляховичском и Ганцевичском районах сильный ветер с порывами до 15 - 18 м/с повалил деревья. Сотрудники МЧС выезжали на помощь - расчищать дорогу, которую перегородило деревом, или помочь поднять ствол с крыши жилого дома.









В Столине после ливня на улицах случился потоп. А в Бресте в это время не упало ни капли дождя.





В ближайшие дни в разных областях страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. По информации Белгидромета, во вторник, 18 июня, возможны дожди в Витебской области. В среду и четверг - в Гродненской и Брестской.