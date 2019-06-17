Об этом сообщает TUT.by : беларусов вместе с инструментами увезли в отделение милиции.





Историю рассказал Николай Салко. К компании из пяти человек подошли шесть сотрудников. Они объяснили, что играть можно только по разрешению властей. Музыканты готовы были уйти, но их арестовали за нарушение общественного порядка, и увезли их на двух служебных машинах.









В РУВД Центрального района Минска ребята просидели несколько часов, протокол составили в кабинете сотрудника по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Документ переписывали два раза: копии не выдали, но забрали инструменты. При этом минчане – учащиеся музыкального колледжа, сейчас у них идет сессия. Как сдавать экзамены без аккордеона, двух гитар, кахона, двух комбо-усилителей, стойки для микрофона и самого микрофона – силовики не поинтересовались.









Ребята не знают, вернут ли им инструменты или нет. Они удивляются, как это произошло: ведь нецензурных песен они не пели, политических лозунгов также не было. Журналисты TUT.by обратились ГУВД Мингорисполкома за комментарием, но им отказали.