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В Минске силовики арестовали уличных музыкантов за «нарушение общественного порядка»

Минских уличных музыкантов, которые выступали под мостом на Немиге, задержали.

Об этом сообщает TUT.by: беларусов вместе с инструментами увезли в отделение милиции.

Историю рассказал Николай Салко. К компании из пяти человек подошли шесть сотрудников. Они объяснили, что играть можно только по разрешению властей. Музыканты готовы были уйти, но их арестовали за нарушение общественного порядка, и увезли их на двух служебных машинах.


В РУВД Центрального района Минска ребята просидели несколько часов, протокол составили в кабинете сотрудника по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Документ переписывали два раза: копии не выдали, но забрали инструменты. При этом минчане – учащиеся музыкального колледжа, сейчас у них идет сессия. Как сдавать экзамены без аккордеона, двух гитар, кахона, двух комбо-усилителей, стойки для микрофона и самого микрофона – силовики не поинтересовались.


Ребята не знают, вернут ли им инструменты или нет. Они удивляются, как это произошло: ведь нецензурных песен они не пели, политических лозунгов также не было. Журналисты TUT.by обратились ГУВД Мингорисполкома за комментарием, но им отказали.

16:24 17/06/2019
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