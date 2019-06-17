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Иранца, которого хотели выслать из Беларуси, решили оставить в нашей стране

Иранцу Мерхдаду Джамшидияну разрешили остаться в Беларуси, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН. Решение приняло МВД «по гуманитарным соображениям». Теперь мужчина может подать документы, чтобы получить временный вид на жительство в Беларуси.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

История Мерхдада

Мерхдад Джамшидиян живет в нашей стране с 1993 года. Он – бизнесмен, здесь у него супруга и трое детей – все граждане Беларуси. Его обвиняли в убийстве его брата и матери, которое произошло в сентябре 2012 года. Но есть информация, что Мерхдад вернулся из Ирана в Беларусь еще 25 августа того же года. Об этом говорили родственники мужчины: они убеждены, что преступление носит политические мотивы. Кроме того, Джамшидиян принял христианство, что в Иране называется вероотступничеством. За все это на родине его могут лишить жизни.

11 месяцев он находился в изоляторе, ни разу не видел свою семью. В начале мая суд отменил решение о принудительной депортации Мерхдада. А 14 мая отдел по гражданству и миграции вынес новое решение – иранца обязали покинуть Беларусь добровольно, на это ему дали три месяца.

16:15 17/06/2019
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