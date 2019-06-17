Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля

Судебное разбирательство начнется 1 июля в 10.00.





Обвиняемыми проходят два фигуранта - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. В январе 2017 года их задержали в связи с делом менеджера Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена. За это преступление их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.





На этот раз Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. Во время следствия было установлено, что в его умысел не входило убийство. В данном случае имел место эксцесс исполнителя, то есть Синькевич вышел за рамки договоренностей. Это было подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.





Как сообщалось, утром 26 сентября 2016 года на окраине города Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины - предпринимателя Сергея Метельского. Было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Расследованием этого дела Следственный комитет занимался совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, отрабатывались различные версии. В 2018 году оба фигуранта написали явки с повинной по поводу убийства Метельского.