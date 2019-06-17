Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Фотофакт. В центре Минска на здание установили герб сербских олигархов

На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings. Здание построили на месте снесённого музея Великой Отечественной войны.


Надписи по бокам от герба означают Braća Karić [пер. Братья Карич] и Capital Palace. При этом на ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было. По крайней мере, на сайте Dana Holdings изображение бизнес-центра без герба и каких-либо надписей.


Братья Каричи одни из крупнейших девелоперов в Беларуси. Их компания Dana Holdings занимается тотальной застройкой Минска. За всё время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введён в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал “Минск Мир” в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и “Парк Челюскинцев”.

Еврорадио
14:31 17/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё