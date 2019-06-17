



Надписи по бокам от герба означают Braća Karić [пер. Братья Карич] и Capital Palace. При этом на ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было. По крайней мере, на сайте Dana Holdings изображение бизнес-центра без герба и каких-либо надписей.









Братья Каричи одни из крупнейших девелоперов в Беларуси. Их компания Dana Holdings занимается тотальной застройкой Минска. За всё время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введён в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал “Минск Мир” в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и “Парк Челюскинцев”.