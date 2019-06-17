Витебчанин стал фигурантом 8 уголовных дел за мошенничество

Одним из пострадавших стал автовладелец, который отдал в ремонт "Жигули". Мастер обещал починить поломки, однако не выполнил в срок. В телефонном разговоре просил хозяина автомобиля подождать, ссылаясь на занятость. Однако через два дня, когда законный владелец приехал за машиной, ее в ремонте уже не было. Оперативники Октябрьского РОВД Витебска выяснили, что механик в нетрезвом виде отправился на ней в Оршу. Под Витебском его задержали сотрудники ГАИ.





Ранее мужчина попадал в поле зрения милиции: находил автовладельцев, уговаривал продать машины по доверенностям. Срок оплаты обычно составлял месяц. Однако по истечении 2-3 месяцев оплаты не было, новый владелец не выходил на связь или был недоступен.





В результате 26-летний житель Витебска стал фигурантом восьми уголовных дел за мошенничество.