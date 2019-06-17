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«Деревья падали на трассу». В 95 километрах от Минска прошёл смерч

В 95 километрах от Минска прошёл смерч. Об этом Еврорадио рассказывает очевидец Елена Антоновна.


«Я возвращалась на маршрутке из Гродно в Минск, — говорит она. — Внезапно небо потемнело, пошёл сильный ливень. Смерч ломал огромные деревья и деревья падали на трассу. Было страшно. Два дерева упали перед нами. Машина, которая ехала впереди, оказалась между ними. Водитель чудом остался жив».

Примерно в 95 километрах от столицы на трассе Минск — Гродно образовался затор. После того как смерч прошёл, люди вышли из своих машин и стали вместе убирать с дороги сломанные стволы деревьев.

13:11 17/06/2019
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