В Гомеле в страшной аварии на объездной погиб известный байкер





Что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Мотоцикл и “Газель” после столкновения оказались на встречных полосах. У последней серьёзно повреждена левая сторона.





Друзья отзываются о Диме, как об очень хорошем человеке и искренне выражают искринние соболезнования родным и близким погибшего