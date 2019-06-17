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Cпешите видеть! Президентский оркестр даст концерт на вокзале станции Минск-Пассажирский

Часовой праздничный концерт Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина пройдет 27 июня на вокзале станции Минск-Пассажирский, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Совместный с БЖД музыкальный проект приурочен ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Концерт запланирован с 13:00 до 14:00 в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Для горожан и гостей столицы прозвучат произведения известных композиторов, мелодии песен военных лет.
11:40 17/06/2019
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