



Приз за лучшую режиссуру получил фильм "Большая поэзия" Александра Лунгина, за лучший дебют — "Давай разведемся" Анны Парнас.





Награду за лучшую женскую роль взяла Викторя Толстоганова ("Выше неба" Оксаны Карас), за мужскую — Александр Кузнецов ("Большая поэзия").





В основную программу 30-го "Кинотавра" вошло 15 картин, в том числе и киноленты дебютантов, которые было решено не выносить в отдельный конкурс в связи с юбилейной датой.