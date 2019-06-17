Гран-при "Кинотавра" получил фильм дебютанта "Бык" о бандитах в 90-х
Гран-при фестиваля "Кинотавр", церемония закрытия которого прошла в Сочи, получил фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова. Картина рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове, действие ленты происходит в 90-е.
Приз за лучшую режиссуру получил фильм "Большая поэзия" Александра Лунгина, за лучший дебют — "Давай разведемся" Анны Парнас.
Награду за лучшую женскую роль взяла Викторя Толстоганова ("Выше неба" Оксаны Карас), за мужскую — Александр Кузнецов ("Большая поэзия").
В основную программу 30-го "Кинотавра" вошло 15 картин, в том числе и киноленты дебютантов, которые было решено не выносить в отдельный конкурс в связи с юбилейной датой.
11:10 17/06/2019