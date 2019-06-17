



Авария произошла сегодня утром на трассе Р28 вблизи д.Лошаны Минского района. "Такси Kia врезалось в стоящую на остановке маршрутку Peugeot. Причины того, почему водитель такси въехал в остановившуюся машину, устанавливаются", - сказал Сергей Чеботарев.





В результате аварии скончалась пассажирка такси, которая была на заднем сиденье. Госпитализированы также водитель и еще один пассажир Kia. Различные травмы получили три человека, которые ехали в маршрутке. Как проинформировали в Минском областном управлении МЧС, водителя и двух пассажиров из легковушки деблокировали спасатели. После реанимационных мероприятий бригадой скорой помощи была констатирована смерть женщины.