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В аэропорту Минска разместили стенд с "честной ценой" на такси

Объявление с указанием справедливой цены на поездку на такси до Минска появилось в Национальном аэропорту, фотографией листовки белорусы делятся в социальных сетях.


Согласно объявлению, "справедливая цена" поездки до Минска составляет 30 белорусских рублей. К слову, аналогичная стоимость услуги указана и на сайте официального перевозчика аэропорта (при этом конечный пункт не имеет значения – трансфер следует в любую точку Минска).

Объявление ориентировано в первую очередь на иностранных гостей: информация на листовке продублирована на английском языке. Для удобства гостей страны указана стоимость в других валютах: 15 долларов, 13 евро и 940 российских рублей.


Не только гости страны, но и белорусы нередко сталкиваются с тем, что таксисты выставляют необоснованно высокую цену поездки при заказе машины "от борта": не так давно жительнице Лунинца предложили заплатить 73 рубля за расстояние от железнодорожного вокзала до улицы Маяковского.

В середине мая Министерство антимонопольного регулирования и торговли обратилось к пассажирам с просьбой информировать ведомство о слишком высоких тарифах в такси. Предложение МАРТ касается периода проведения в Минске II Европейских игр.

Согласно пункту 169 постановления Совмина Беларуси "О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров", размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Это означает, что таксист самостоятельно принимает решение о стоимости услуги, определяя ее по таксометру и предоставляя чек в конце поездки.


Sputnik
10:14 17/06/2019
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