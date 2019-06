На сайте бренда появился бордовый узкий бикини-топ с черной застежкой спереди. Клиентки Asos не одобрили дизайн купальника и заметили, что рекламирующая его девушка выглядит так, будто она надела его задом наперед.





Своим мнением покупательницы поделились в Instagram-аккаунте @asbos_sos, где регулярно публикуются курьезы с одеждой марки Asos. «Когда ты все еще пьяная и пытаешься одеться», — пошутила одна из них. «Когда ты полусонная случайно надеваешь купальник задом наперед», — добавила другая. «Купальник для кормящих матерей», — съязвила третья.





Ранее в июне дизайнеры Asos удивили покупателей женскими вещами в разделе мужской одежды. На сайте компании появилось два черных кроп-топа. Один из них представлял собой укороченный бандо без бретелек, а второй — топ с длинными рукавами и полностью открытым животом.





В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире, им интересовались 52 страны.