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Любимый многими дешевый бренд одежды насмешил сеть нелепым купальником

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos выпустил нелепый купальный костюм и насмешил пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.


На сайте бренда появился бордовый узкий бикини-топ с черной застежкой спереди. Клиентки Asos не одобрили дизайн купальника и заметили, что рекламирующая его девушка выглядит так, будто она надела его задом наперед.

Своим мнением покупательницы поделились в Instagram-аккаунте @asbos_sos, где регулярно публикуются курьезы с одеждой марки Asos. «Когда ты все еще пьяная и пытаешься одеться», — пошутила одна из них. «Когда ты полусонная случайно надеваешь купальник задом наперед», — добавила другая. «Купальник для кормящих матерей», — съязвила третья.

Ранее в июне дизайнеры Asos удивили покупателей женскими вещами в разделе мужской одежды. На сайте компании появилось два черных кроп-топа. Один из них представлял собой укороченный бандо без бретелек, а второй — топ с длинными рукавами и полностью открытым животом.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире, им интересовались 52 страны.

Lenta.ru
10:04 17/06/2019
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