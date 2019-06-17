«Штадлер» сломался и 4 часа стоял в поле

Поезд вышел из Гомеля в 15:10, а остановился около 15:45. В контакт-центре Белорусской железной дороги сообщили, что состав остановился на перегоне Салтановка — Хальч в связи с поломкой. По словам проводников, поезд оказался обесточен.





«Сначала было жарко, потом проводники открыли двери, — рассказал TUT.BY пассажир Андрей, который находился внутри. — Спустя примерно час после остановки включились кондиционеры».









«От проводников ничего не добиться, по такой жаре — даже воды не предложили», — написала в редакцию читательница Татьяна. Также были жалобы на работу санузлов.





В итоге две части поезда разъединили, пассажиров из 14 вагонов собрали в 7 (они оказались переполнены). Половина состава доехала до Жлобина и еще около 25 минут простояла там.





Около 20:00 поезд из семи вагонов окончательно тронулся в направлении Минска. Примерно к 22:20 он прибыл на железнодорожный вокзал столицы.





Проводники опросили пассажиров о том, планируют ли они дальнейшие пересадки. «Сказали, что когда приедем на вокзал, будут стоять дежурные люди с табличками Аэропорт и Рига-Варшава, чтобы успели те, кто спешит на самолет или автобус», — рассказала TUT.BY читательница.





Тем, кто захочет получить компенсацию, предложили обратиться с письменным заявлением к дежурному помощнику начальника вокзала на станции «Минск-Пассажирский».









Белорусская железная дорога комментирует:





«16 июня в 15 часов 57 минут электропоезд межрегиональных линий бизнес-класса №709 Гомель-Минск остановился на перегоне Салтановка-Хальч по причине технической неисправности. Белорусской железной дорогой были предприняты меры по устранению неисправности и возобновлению движения поезда.





В 19 часов 57 минут состав поезда №709 отправился со станции Жлобин. Задержка по прибытию на станцию Минск-Пассажирский ориентировочно составит 3 часа 50 минут.





Также, в связи с этим происшествием, 16 июня доставка пассажиров, которые приобрели билеты на поезд № 708 Минск-Гомель, была осуществлена пассажирскими вагонами локомотивной тяги.





Обращаем внимание, что 17 июня доставка пассажиров, которые приобрели билеты на электропоезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 7 часов 00 минут будет осуществляться вагонами локомотивной тяги».