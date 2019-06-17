По его мнению, повышения уровня заболеваемостью корью в Гродненской области не стоит опасаться. «Ни о какой эпидемии ни в Гродненской области, ни в целом по республике речь не идет. Все 33 подтвержденных в Гродненском регионе случая нельзя назвать эпидемией. Все пациенты уже выписаны из больничных учреждений, они перенесли заболевание в легкой или средней степени. Тяжелых форм не было, осложнений не было», - рассказал глава ведомства.





Министр здравоохранения посоветовал не распространять панические слухи, а больше информировать население, что все случаи кори завозные. «Если вы хотите быть застрахованы - проверьте свой иммунологический статус. Если точно знаете, что не прививались - привейтесь», - добавил он.



