Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

На две недели менятся движение общественного транспорта в центре Минска

Движение автобусов и троллейбусов в Минске изменится с 17 июня по 2 июля на период функционирования транспортного терминала на улице Городской Вал, созданного для организации перевозки участников II Европейских Игр, сообщает Минсктранс.

Троллейбусы №9, 13, 14, 57 со стороны улицы Кальварийская проследуют до остановочного пункта «Романовская Слобода», в обратном направлении от ул. Немига — по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская и далее по маршрутам.

Движение автобусов №40, 50С со стороны ул. Кальварийская будет организовано по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. Мясникова, ул. Московская и далее по маршрутам, обратно — без изменений.

Автобусы №23, 74С со стороны пр. Дзержинского в прямом направлении поедут до остановки «Романовская Слобода» по ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением остановочных пунктов «Музыкальный театр», «ст.м. Фрунзенская». Обратно будут следовать от ул. Немига по маршрутам без изменений.

Автобусы маршрута №65 со стороны ул. Толстого в прямом направлении будут ездить до остановки «Романовская Слобода» по ул. Московская, ул. К.Цеткин, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с остановками «Музыкальный театр», «ст.м. Фрунзенская», обратно от ул. Немига — без изменений.

09:16 17/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё