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Поцелуй смерти: девушку убили губы возлюбленного

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает издание Journal De Quebec.

О смерти девушки рассказала ее мать, Мишлен Дюкрэ, чтобы предостеречь других от подобного исхода.

У девушки, Мириам, была острая аллергическая реакция на арахис, а также астма. Незадолго до встречи ее молодой человек, не знавший об аллергии, съел сэндвич с арахисовым маслом. Спустя некоторое время после поцелуя с возлюбленным у Мириам начались проблемы с дыханием, но ингалятор для астмы не смог облегчить ее состояние.

Узнав, что ее парень недавно употреблял арахис, девушка попросила вызвать скорую помощь.

Прибывшие через восемь минут врачи предприняли реанимационные действия, но у Мириам развились осложнения по пути в больницу, нарушилась работа сердца и дыхательной системы. Вскоре после прибытия в клинику девушка скончалась. Результаты вскрытия показали наличие у нее тяжелой аннексии головного мозга. Это разновидность гипоксии, при которой кислород полностью перестает подаваться в головной мозг.


Мать девушки обратилась к читателям с призывом не повторить подобных ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям.

Пищевая аллергия — один из самых распространенных видов аллергии. От нее, по данным Всемирной организации по аллергии, страдает до 520 млн человек.

Самые распространенные пищевые аллергены — это орехи, морепродукты, цитрусовые, мед, молоко.

Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани.

И, если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей.

По мат.СМИ
08:48 17/06/2019
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