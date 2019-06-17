Поцелуй смерти: девушку убили губы возлюбленного

О смерти девушки рассказала ее мать, Мишлен Дюкрэ, чтобы предостеречь других от подобного исхода.





У девушки, Мириам, была острая аллергическая реакция на арахис, а также астма. Незадолго до встречи ее молодой человек, не знавший об аллергии, съел сэндвич с арахисовым маслом. Спустя некоторое время после поцелуя с возлюбленным у Мириам начались проблемы с дыханием, но ингалятор для астмы не смог облегчить ее состояние.





Узнав, что ее парень недавно употреблял арахис, девушка попросила вызвать скорую помощь.





Прибывшие через восемь минут врачи предприняли реанимационные действия, но у Мириам развились осложнения по пути в больницу, нарушилась работа сердца и дыхательной системы. Вскоре после прибытия в клинику девушка скончалась. Результаты вскрытия показали наличие у нее тяжелой аннексии головного мозга. Это разновидность гипоксии, при которой кислород полностью перестает подаваться в головной мозг.









Мать девушки обратилась к читателям с призывом не повторить подобных ошибок, которые могут привести к фатальным последствиям.





Пищевая аллергия — один из самых распространенных видов аллергии. От нее, по данным Всемирной организации по аллергии, страдает до 520 млн человек.





Самые распространенные пищевые аллергены — это орехи, морепродукты, цитрусовые, мед, молоко.





Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани.





И, если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей.