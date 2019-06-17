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Министр здравоохранения: Нельзя на лекарства брать цену с потолка

За счет чего можно сократить сумму по закупке импортных лекарств? Об этом нового главу Минздрава Владимира Караника спросили в эфире телеканала Беларусь 1.


— Мы обсуждаем, если получится, создать онлайн-сервис. Если наши люди купили импортный препарат за границей как минимум в полтора раза дешевле, чем он продается здесь, чтобы они представили эту информацию в режиме онлайн. Информация будет проанализирована в плане работы с поставщиками и предоставления всех документов, обосновывающих цену. Потому что нельзя на такие жизненно важные позиции как лекарства брать цену с потолка.

Вторая позиция — импортозамещение. [Мы планируем] анализ рынка на предмет препаратов, которые наиболее востребованы и те препараты, которые понадобятся в ближайшие годы. Чтобы к этому времени успеть развернуть производство и насытить рынок необходимыми лекарствами.

Можно, конечно, эту тему замалчивать, но есть определенный процент недоверия населения к продукции отечественной фармацевтической отрасли. Поэтому здесь, я думаю, мы более активно будем участвовать в контроле качества и оценке безопасности [препаратов] и публиковать эти данные в открытом доступе.
 

08:25 17/06/2019
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