Белое мясо оказалось не полезнее красного





Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное. К такому выводу пришли ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает Focus

В исследовании участвовали 100 мужчин и женщин, часть из которых кормили курятиной, часть – говядиной, остальных – растительной пищей.

Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого холестерина. – ред.) был идентичным как в случае с белым, так и в случае с красным мясом, однако он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения.

Ранее считалось, что белое мясо полезнее красного, поскольку меньше влияет на создание ЛПНП-холестерина.



