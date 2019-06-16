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G20 договорилась очищать мировой океан от пластикового мусора

Министры энергетики и экологии G20 во время совещания в японском Каруидзава договорились создать международную структуру, которая будет заниматься проблемой засорения пластиком мирового океана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров.

Страны "Большой двадцатки" согласились объединить усилия для сокращения объемов пластикового мусора, а также обмениваться сведениями о достигнутых результатах.


По данным ООН, в мире ежегодно появляется около 300 млн тонн пластикового мусора, приблизительно 8 млн тонн из них попадает в мировой океан.

Встреча в Каруидзаве является частью подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке. Рассматривались также вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

 

16:50 16/06/2019
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