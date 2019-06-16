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Что будет происходить в белорусской экономике в обозримом будущем? «БелГазета» побеседовала об этом со старшим аналитиком «Альпари» Вадимом Иосубом.





«БОЛЬШЕ 2% НИКТО НЕ ОЖИДАЕТ»





- Всемирный банк пересмотрел темпы роста белорусской экономики на ближайшие три года. Честно говоря, мнение финансистов удручает. Какие факторы повлияли на снижение роста ВВП?





- На пересмотр прогноза глобально повлияли два крупных фактора. Прежде всего Всемирный банк пересмотрел прогноз по мировому ВВП, включая и Европу, и Россию, которые являются важными для Беларуси торговыми партнерами, и развивающиеся страны.





Но понижение прогноза по ВВП Беларуси нельзя полностью списать на первый фактор. Всемирный банк обращает внимание на то, что ухудшились торговые отношения с Россией, делается акцент на отсутствие компенсации по налоговому маневру.





На все проблемы накладывается еще и долгосрочный фактор - игнорирование структурных реформ, в первую очередь - нежелание белорусского руководства решать проблемы неэффективных госпредприятий, которые создают для экономики фискальные риски и при этом вымывают из нее столь необходимые ресурсы.





- Прогноз Всемирного банка согласуется с позицией других международных финансовых институтов по Беларуси?





- МВФ тоже пересмотрел прогноз: вместо прежних 3% роста на 2019г. фонд дает только 1,8%. Все прогнозы международных институтов на 2019г. укладываются в диапазон 1,5-2% роста ВВП. Хотя в более старых прогнозах международных финансовых институтов, рейтинговых агентств, которые давались во втором полугодии 2018г., разброс в положительную сторону составлял 1,5-2,5%. Сейчас больше 2% от белорусской экономики никто не ожидает.





«ЭТО ВОПРОС НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»





- На снижении прогнозов сказалось во многом ухудшение отношений Минска и Москвы, надо понимать...





- Экономических отношений, подчеркнем. Это - сравнительно новый фактор, влияющий на экономику страны. Нереформированность белорусской экономики, проблемы госпредприятий - перманентный фактор, на который обращали внимание и год, и три года назад. Его последствия со временем проявляются все больше и больше: дикие отсрочки по долгам госпредприятий до 2050г. буквально на глазах создают новые риски для бюджета, банковской системы и экономики в целом.





- Есть ли у Минска шансы привести экономические взаимоотношения с Россией в нормальное состояние?





- Это вопрос не экономический, а исключительно политологический. Буквально за несколько последних дней нам не раз давали понять, что идет очень большая игра, идет торг вокруг каких-то соглашений (вокруг каких именно соглашений - никто не считает нужным сообщать ни белорусскому, ни русскому народу). Поскольку мы до конца не понимаем, что стоит на кону, о какой торговле суверенитетом идет речь на переговорах между Путиным и Лукашенко, гадать о последствиях невозможно.





Понятно другое: экономические вопросы (поставки газа, нефти, компенсация за налоговый маневр) увязаны с «более глубокой интеграцией». Что подразумевается под этим, мы, к сожалению, не знаем, потому и не можем судить о перспективах чисто экономического сотрудничества. Потому что чисто экономического сотрудничества между странами нет - это узел, завязанный на непрозрачные политические требования России к Беларуси.





«КРЕДИТЫ КРЕДИТАМ РОЗНЬ»





- Всемирный банк отмечает, что темпы экономического роста во многом зависят от внешних факторов. По России мы уже прошлись. Какие еще факторы несут риски для белорусской экономики?





- Основной внешний фактор - думаю, цена на нефть и нефтепродукты. И частично - общеэкономическая ситуация в мире, в частности, на развивающихся рынках. Каким образом это касается нас? Например, Беларусь потенциально захочет занять деньги в мире на рыночных условиях, разместив евробонды. Если ситуация развивается хорошо, у инвесторов наблюдается «аппетит к риску», когда деньги можно взять у развивающихся стран под более низкий процент. И напротив, паника, бегство капитала из развивающихся стран (напрямую нас это не касается, у нас нет иностранных спекулятивных капиталов, которые могут убежать) удорожает займы.





- Кстати, как скажется снижение роста ВВП на внешних займах?





- Кредиты кредитам рознь. Если говорить о российских кредитах, то мы возвращаемся к тому, о чем уже сказали. Подвис и межгосударственный кредит, и последний транш кредита ЕврАзЭс - все упирается в комплекс политических проблем с Россией.





Теоретически прорабатывается вопрос с получением кредитов в Китае, правда, ситуация складывается тоже не очень понятная. До сих пор Китай всегда выделял только связанные кредиты: под конкретные проекты, большая часть денег шла на оплату работы опять же китайских подрядчиков, на закупку китайского же оборудования. Нам нужны сейчас не связанные кредиты, а кредиты, за счет которых можно пополнять ЗВР, которыми можно возвращать ранее взятые долги. Сейчас власти говорят, что попытаются взять у Китая кредит, который может стать альтернативой российским деньгам. Но до конца не понятно, действительно ли Китай будет давать Беларуси несвязанные деньги. Если да, то это будет прорыв.





А на крайний случай всегда остается такая альтернатива, как деньги МВФ, которые с точки зрения процентной ставки самые дешевые. Дело за малым: надо согласиться на экономические реформы, на которые официальный Минск последние 25 лет не соглашался.





- А что может заставить белорусские власти пойти на реформы?





- Мне кажется, только преддефолтное состояние экономики. При наличии малейшей возможности не делать реформы власти будут до конца пытаться их не делать.









«ИНВЕСТОРЫ НЕ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ОЧЕРЕДЬ»





- Какие внутренние факторы несут наибольшие риски для экономики, если не считать нереформированный госсектор?





- Отдельно можно сказать про отсутствие приватизации и как следствие - практически полное отсутствие внешних инвестиций. Что такое внешние инвестиции? Это не просто деньги, это - технологии, промышленные технологии, практики менеджмента и управления - ничего этого у нас нет. Помимо отставания по уровню жизни, о котором мы уже говорили, растет технологическое отставание, отставание с точки зрения менеджмента и корпоративного управления.





Почему нет инвестиций? Это - фундаментальная проблема, сравнимая с проблемой госпредприятий, если не больше. Отсутствие неприкосновенности собственности, независимой судебной системы, которая должна ее защищать... Единичные инвестиции идут в Беларусь только после того, как потенциальный инвестор поговорил с главой государства и о чем-то договорился, получил добро, определенные гарантии. Чтобы догонять, инвестиции должны быть на порядки больше. Пока в стране демонстрируется такое отношение к частной собственности, инвесторы не будут выстраиваться в очередь, чтобы свои деньги, свои налоги принести в Беларусь.





- Всемирный банк намекает на возможное падение уровня жизни населения.





- Не совсем так. Даже если ВВП будет расти только до прогнозируемого уровня, скорее всего, показатели, которыми можно измерять уровень жизни (реально располагаемые доходы населения - доходы с учетом инфляции), будут немножко расти. Но уровень жизни - величина сравнимая: мы смотрим на соседей и сравниваем, как живут в странах Балтии, в Польше, в России. Если судить по официальной заработной плате, мы богаче только украинцев (но проблема украинской статистики по зарплате в том, что у них большая доля «серой» зарплаты; даже если по официальной статистике украинцы нас беднее, по факту это может оказаться не совсем так), и беднее остальных соседей - стран Балтии, Польши, России.





«ПРОПАСТЬ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ»





- Что означают невысокие темпы роста экономики? С одной стороны, народ голодать не будет, благосостояние может даже немножко расти, но при этом расстояние, разбежка с благосостоянием наших соседей будет только увеличиваться. Вроде благосостояние народа и растет, но отставание от соседей увеличивается, большой радости такое богатство не приносит. Основная задача малых развивающихся экономик - постепенно догонять развитые страны. Кстати, именно поэтому считается нормой, когда темпы роста развивающихся экономик выше общемировых и более развитых стран. Такие темпы роста должны сокращать дистанцию между развивающимися и развитыми странами - это называется «догоняющий рост». Если белорусская экономика будет расти на 1,8, 1,2 и 1,3%, то она не будет догонять развитые страны - пропасть будет увеличиваться.





- Ваш прогноз: как будет развиваться отечественная экономика в ближайший год?





- В соответствии с прогнозами мировых финансовых институтов: слабый, медленный, недостаточный ни для чего экономический рост в 1,5-2%. Такое положение дел нельзя назвать кризисом (кризис - это когда люди массово теряют работу, зарплаты снижаются), но будет очень слабый, анемичный рост, по сути - стагнация. Рост, мало отличимый от стагнации. Если другими словами, нас ждет топтание на месте.