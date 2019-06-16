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В Бресте в жилом доме поселилась колония редких летучих мышей

Специалисты говорят, что люди должны радоваться – это показатель отличной экологии, но рады не все.


Редкие летучие мыши – малые вечерницы – поселились в одном из жилых домов в Бресте. Историю рассказывает tvr.by.

В щелях дома поселилось около шестидесяти летучих мышей – целая колония. Некоторые жильцы жалуются, что мыши залетают в квартиры, а их помет пачкает оконные стекла. Разорить гнезда нельзя, малая вечерница – охраняемый вид. К тому же, специалисты утверждают, что брестчане должны радоваться: если эти мыши поселились в их доме, значит, экология в окрестностях на высоте. Переселить мышей тоже не получится. Сейчас рассматривается вариант сооружения для мышей своеобразного трамплина, который будет предохранять окна жильцов от грязи и страховать маленьких мышат, чтобы они не выпадали из гнезд.


15:34 16/06/2019
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