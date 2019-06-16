«Я отправляюсь в путешествие на край света со своим верным четвероногим другом, мы преодолеем несколько стран, увидим много красивых мест, в которых возможно нам захочется остаться, но мы продолжим свой путь, чтобы увидеть ту самую заветную точку мира, где заканчивается земля и начинается великий бездонный океан», - так она написала о цели своего путешествия.









Сабина уже проехала через Польшу и Румынию и сейчас находится в Испании. По отзывам девушки, в Европе очень хорошо относятся к животным и у нее не возникало проблем из-за четвероногой спутницы – Сони. Кстати, в Испании Соня впервые увидела море.