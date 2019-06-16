Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Белоруска отправилась автостопом через всю Европу вместе со своей собакой

Девушка планирует добраться до мыса Рока.


Сабина Вечер из Солигорска отправилась в путешествие автостопом вместе со своей собакой. Необычная компания собирается доехать до самой западной точки Европы – мыса Рока. Началось путешествие 31 мая. Сабина подробно рассказывает о своих приключениях на странице Вконтакте, пишет "Комсомольская правда".

«Я отправляюсь в путешествие на край света со своим верным четвероногим другом, мы преодолеем несколько стран, увидим много красивых мест, в которых возможно нам захочется остаться, но мы продолжим свой путь, чтобы увидеть ту самую заветную точку мира, где заканчивается земля и начинается великий бездонный океан», - так она написала о цели своего путешествия.


Сабина уже проехала через Польшу и Румынию и сейчас находится в Испании. По отзывам девушки, в Европе очень хорошо относятся к животным и у нее не возникало проблем из-за четвероногой спутницы – Сони. Кстати, в Испании Соня впервые увидела море.

«Собака испытывает радость от моря, так же как и человек, море делает счастливыми всех.. Сначала она на него гавкала, потом кусала меня за ноги, пытаясь так меня от него спасти, а потом весело стала прыгать и скакать по нему, испытывая какое-то свое собачье счастье», - так описала Сабина это событие.


15:22 16/06/2019
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Михаил Пастухов
Какие изменения нужны в Конституции?
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам
Александр Волчанин
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё